В европейской стране топливо подорожало почти на 34 процента

Евростат: В мае в Болгарии топливо подорожало почти на 34 процента

В последний месяц весны топливо и горюче-смазочные материалы в Евросоюзе (ЕС) подорожали на 20,7 процента, если сравнивать с маем 2025 года. Об этом сообщил Евростат.

Мартовский скачок цен оценили в 12,9 процента, а апрельский — в 20,8 процента.

Отмечается, что в мае сильнее всего горючее и ГСМ выросли в цене в четырех государствах Европейского союза. В Болгарии подорожание составило 33,9 процента, в Люксембурге — 32,2 процента, в Литве — 30,8 процента и в Румынии — 30,4 процента. Самый слабый рост стоимости зафиксировали в Венгрии (плюс 3,5 процента). В остальных странах повышение цен варьировалось от плюс 12,7 процента в Польше до плюс 29,2 процента во Франции.

Евростат подчеркнул, что в мае 2026 года дизельное топливо в ЕС подорожало на 29 процентов, а бензин — на 16,2 процента по сравнению с маем 2025 года.

В начале июня сообщалось, что из-за американо-иранской войны Европа столкнулась с продолжающимся уже несколько месяцев падением импорта дизельного и авиационного топлива. Объем поставок в Европейский союз и Великобританию в мае составил всего 1,16 миллиона баррелей в день, что более чем на треть меньше, чем годом ранее.