Иранский кризис ударил по поставкам топлива в Европу

Bloomberg: Импорт дизельного и авиационного топлива в Европу падает второй месяц подряд

Из-за иранского кризиса Европа столкнулась с продолжающимся уже несколько месяцев падением импорта дизельного и авиационного топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство сослалось на данные Vortexa, из которых следует, что объем поставок в Европейский союз и Великобританию в мае составил всего 1,16 миллиона баррелей в день, что более чем на треть меньше, чем годом ранее. Впрочем, майские показатели оказались немного лучше апрельских, когда приток упал до 1,09 миллиона баррелей в день, став самым низким показателем за любой месяц как минимум с 2015 года.

По прогнозам издания The New York Times, в Евросоюзе период высоких цен и медленного экономического роста может затянуться на срок куда больший, чем ранее предполагали аналитики. Есть мнение, что экономический спад рискует продлиться до 2027 года, поскольку рост цен на энергоносители истощает государственные бюджеты и подрывает инвестиции.