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14:22, 8 июня 2026Экономика

Экономическому росту Евросоюза предсказали угасание

NYT: Правительства европейских стран приготовились к экономическому спаду
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Период высоких цен и медленного экономического роста может продлиться в Европейском союзе намного дольше, чем ожидали эксперты в момент начала ближневосточного кризиса. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Предполагается, что экономический спад продлится до следующего года, поскольку рост цен на энергоносители истощает государственные бюджеты и подрывает инвестиции. Потребители же все меньше хотят тратить деньги.

Продолжающаяся блокада Ормузского пролива привела к быстрому росту инфляции в ЕС. Средний уровень инфляции в 21 стране еврозоны в мае составил 3,2 процента. Это самое высокое значение с сентября 2023 года. В феврале речь шла о 1,9 процента.

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Европейская комиссия уже предупредила, что последствия энергетического шока сохранятся и в 2027 году, когда экономика союза покажет лишь скромные 1,4 процента, а инфляция составит 2,4 процента.

Впрочем, пока, несмотря на перебои в поставках, ЕС не испытывает дефицита энергоносителей, включая авиационное топливо, хотя и платит за них гораздо больше.

Тем не менее, как пишет NYT, правительствам будет сложно справиться с экономическим спадом. Показатели потребительского доверия находятся на самом низком с 2022 года уровне и могут упасть еще сильнее, так как инфляция начинает опережать рост заработной платы. Более того, даже возобновление судоходства в Ормузском проливе вряд ли быстро снизит цены. Предложение останется ограниченным, поскольку потребуется время для возобновления производства, которое замедлилось или остановилось после войны, а для восполнения части потерянного объема производства потребуется много времени.

Как заметил аналитик Альфред Арнборг, правительства готовятся к затяжному кризису. Некоторые продлевают меры поддержки, такие как снижение налогов на топливо, а Португалия и Польша планируют ввести для энергетических компаний новые налоги на сверхприбыль.

Евростат подсчитал, что по итогам января-марта 2026 года европейская экономика пережила первое с конца 2022 года падение. ВВП еврозоны снизился к предыдущему кварталу на 0,2 процента. Одной из причин этого стала просадка ВВП Ирландии сразу на 12,1 процента.

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