Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 5 июня 2026Экономика

ВВП еврозоны пережил первое с 2022 года падение

ВВП еврозоны снизился в январе-марте на 0,2 %
Дмитрий Воронин

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейская экономика пережила по итогам января-марта первое с конца 2022 года падение. Как свидетельствуют данные Евростата, ВВП еврозоны снизился к предыдущему кварталу на 0,2 процента, прибавив 0,3 процента в годовом выражении.

При этом экономика ЕС в первом квартале снизилась на 0,1 процента относительно четвертого квартала и выросла на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Помимо падения ВВП Ирландии сразу на 12,1 процента (его колебания связаны с особенностями функционирования национальной экономики в контексте работы транснационального бизнеса) снижение показателя наблюдалось также в Литве, Швеции и Франции.

Как сообщалось ранее, год к году вторая после немецкой экономика Европы выросла на 0,9 процента, в то время как квартал к кварталу упал не только французский ВВП (на 0,1 процента), но и другие важные показатели — потребрасходы уменьшились на 0,2 процента, инвестиции в основной капитал — на 0,6 процента, экспорт — на 3,5 процента, импорт — на 0,9 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за украинской атаки

    Захарова прокомментировала атаку ВСУ по кораблям в Азовском море

    Место поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых попало на видео

    Фон дер Ляйен связала взрыв морского дрона в Румынии с Россией

    В Москве разрешили купаться в восьми водоемах

    Звезда «Папиных дочек» назвала необычную альтернативу украшениям Cartier

    Песков порассуждал о постановке максималистских целей

    106-летняя служанка герцогов раскрыла алкогольный секрет долголетия

    Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

    Пропавшая в Таиланде россиянка влюбилась в диджея и улетела с ним в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok