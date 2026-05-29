Экономика
10:59, 29 мая 2026

ВВП второй экономики Европы сократился

Дмитрий Воронин

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

ВВП ‌Франции сократился в январе-марте в поквартальном выражении ​на 0,1 процента, хотя эксперты ожидали подтверждения прогнозируемой ранее нулевой динамики. Еще более резким по сравнению с прогнозами оказалось снижение потребительских расходов, составившее в апреле 0,5 процента против ожидавшихся 0,1 процента. Об этом со ссылкой на ‌данные Национального института ​статистики ​и экономических ‌исследований (INSEE) ​сообщает Reuters.

Год к году французская экономика выросла на 0,9 процента, в то время как квартал к кварталу упали и другие важные показатели — потребрасходы уменьшились на 0,2 процента, инвестиции в основной капитал — на 0,6 процента, экспорт — на 3,5 процента, импорт — на 0,9 процента.

Вторая экономика Европы, также как и первая, немецкая, переживает не лучшие времена. Так, число закрывшихся во Франции заводов в 2025 году впервые с 2013-го превысило количество начавших работу.

Что касается ФРГ, то ВВП страны вырос в первом квартале на 0,3 процента. В целом по итогам года рост, как ожидается, составит 0,5 процента.

