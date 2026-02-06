Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 6 февраля 2026Экономика

Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

Les Echos: Во Франции в 2025 году закрылось больше заводов, чем открылось новых
Дмитрий Воронин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Число закрывшихся во Франции заводов в 2025 году впервые с 2013-го превысило количество начавших работу. Об этом со ссылкой исследование аналитической компании Trendeo, данные которого приводит газета Les Echos, пишет ТАСС.

Прекративших работу предприятий оказалось на 63 больше, чем приступивших к ней, говорится в материале, авторы которого уточняют, что только в регионах Окситания и Прованс - Альпы - Лазурный берег соотношение оказалось положительным за счет развития аэрокосмической отрасли и энергетических проектов.

Отмечается, что промышленность страны переживает спад, несмотря на рекордные инвестиции в 125 миллиардов евро за год, половина из которых (67 миллиардов) пришлась на центры обработки данных. Также аналитики указали на резкое удорожание создания новых рабочих мест. Процесс в прошлом десятилетии обходился в 100-200 тысяч евро, а теперь подорожал до 600 тысяч, в то время как «многие инвестиции в декарбонизацию и производство экологически чистой энергии приводят к увеличению капитала без создания дополнительных производственных мощностей или рабочих мест».

Власти Франции переживают из-за снижения благосостояния, которое ведет к превращению в страну третьего мира. В то же время, по словам главы ЦБ Франсуа Вильруа де Гало, Париж может столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит бюджета, с которым в последнее время боролись преимущественно за счет повышения налогов. Глава регулятора ранее сетовал, что государство вынуждено выбирать между поддержкой пожилых граждан и молодежи и «так продолжаться не может».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok