Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 11 октября 2024Экономика

Вторую по величине экономику Европы решили спасать повышением налогов

Bloomberg: власти Франции решили сократить долг за счет сбора с крупного бизнеса

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Как следует из обнародованного проекта бюджета Франции власти решили спасать финансы второй по величине экономики Европы в том числе за счет более высоких налогов на бизнес. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно планам, временные сборы с примерно 440 компаний, зарабатывающих более миллиарда евро в год, принесут бюджету восемь миллиардов евро в следующем году и четыре миллиарда в 2026-м. Налог на судоходные компании добавит к этой сумме еще 800 миллионов евро за два года. Правительство также предлагает увеличить налоги на авиабилеты и использование частных самолетов, а выкуп акций компаний планируют обложить исключительным налогом при их аннулировании.

Как отмечается в публикации, более высокие налоги на бизнес, богатых и энергетику покроют около трети от того, что глава Минфина Антуан Арман назвал неслыханными бюджетными усилиями, оставшиеся две трети придутся на сокращение госрасходов, которое задумали осуществить на фоне роста военных расходов до двух процентов от ВВП. Их размер составит в 2025 году 50,5 миллиарда евро, сообщал AFP.

Материалы по теме:
«Дело Дурова — это заказ» Бывший судья ЕСПЧ — о тайнах преследования основателя Telegram и его шансах на победу в суде
«Дело Дурова — это заказ»Бывший судья ЕСПЧ — о тайнах преследования основателя Telegram и его шансах на победу в суде
20 сентября 2024
«Началась новая холодная война» К чему ведет противостояние России и США и что ждет мир после конфликта на Украине?
«Началась новая холодная война»К чему ведет противостояние России и США и что ждет мир после конфликта на Украине?
9 октября 2024

«Французская экономика держится, но наш государственный долг колоссальный. Было бы одновременно цинично и фатально не увидеть этого, не сказать этого и не признать этого», — сказал министр, назвав ситуацию беспрецедентной. Отмечается, что бюджет установит нижний предел налоговой ставки в размере 20 процентов для лиц, зарабатывающих 250 тысяч евро в год, или пар, которые получают вдвое больше этой суммы.

Ранее новый премьер-министр страны Мишель Барнье назвал ситуацию бюджетом очень серьезной. Назначенный на должность в начале сентября 73-летний политик признал, что «налоговое бремя во Франции является одним из самых тяжелых в мире», и призвал политические партии к ответственным решениям.

В июне Франция попала в число стран, против которых Еврокомиссия открыла дисциплинарное разбирательство из-за роста государственного долга и дефицита бюджета. Ситуация в финансах страны дестабилизировалась летом еще больше на фоне решения президента Эммануэля Макрона распустить парламента и назначить досрочные выборы — капитализация французского фондового рынка вновь уступила британскому, позволив ему вернуть лидерство в Европе по этому показателю.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Василий Ливанов пришел в сознание

      Моргенштерна заподозрили в расставании с Лизой Василенко

      Ворвавшиеся в дом российского бизнесмена с цветами и игрушкой грабители попали на видео

      Российский суд заключил под стражу семь военных ВСУ

      Орбан уличил руководство Еврокомиссии в желании свергнуть его

      Путин впервые за долгое время встретился с бывшим президентом Туркменистана

      Вторую по величине экономику Европы решили спасать повышением налогов

      В США потребовали отставки главы Еврокомиссии

      Путин рассказал о развитии отношений России и Туркменистана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше