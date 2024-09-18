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15:32, 18 сентября 2024Экономика

Новый премьер Франции посетовал на ситуацию с бюджетом

Премьер-министр Барнье: ситуация с бюджетом во Франции очень серьезная
Мишель Барнье

Мишель Барнье. Фото: Stephane de Sakutin / Reuters

Ситуация с бюджетом во Франции очень серьезная, заявил новый премьер-министр страны Мишель Барнье. Его слова со ссылкой на AFP приводит ТАСС.

73-летний политик, назначенный на должность в начале сентября, посетовал на положение дел в связи с перспективами повышения налогов и призвал политические партии к ответственным решениям.

Кабинет министров в настоящее время находится в стадии формирования. Сам Барнье признал, что «налоговое бремя во Франции является одним из самых тяжелых в мире».

Максимальный уровень дефицита бюджета, предусмотренный директивами ЕС, составляет три процента ВВП, в то время как во Франции показатель достиг в 2023 году 5,5 процента, а в дальнейшем, по некоторым данным, может оказаться еще более значительным, составив 5,6 процента в текущем году и 6,2 процента в 2025-м. Как пишут французские СМИ, такие перспективы еще больше усложнят согласование бюджета страны, которое начнется в октябре.

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      Дмитрий Воронин
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