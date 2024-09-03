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17:36, 3 сентября 2024Экономика

Во Франции обеспокоились ростом дефицита бюджета

Министр экономики Франции Ле Мэр предупредил о возможном росте дефицита бюджета

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во Франции обеспокоились растущим дефицитом бюджета страны. Об этом со ссылкой на документ, направленный министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэром в адрес парламента республики, пишет издание Humanite.

Глава Минфина предупредил, что уже в 2024 году бюджетный дефицит может составить 5,6 процента ВВП вместо спрогнозированных ранее 5,1 процента. По словам министра, причиной ухудшения ситуации стал недостаточный объем поступлений от налогов, а также крайне быстрый рост расходов региональных органов власти. По словам Ле Мэра, это может стоить бюджету Франции дополнительных 16 миллиардов евро, из-за чего ожидания по дефициту бюджета пришлось пересмотреть.

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«В сочетании с более низкими, чем ожидалось, доходами государства, без значительных дополнительных сбережений это может привести к увеличению государственного дефицита до 5,6 процента ВВП в этом году или даже до 6,2 процента в 2025 году», — говорится в документе. Издание отмечает, что новые данные еще больше усложнят согласование бюджета на следующий год, которое начнется в октябре.

Ранее Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне замедлилась в августе до минимума с июля 2021 года. По предварительной оценке статистического ведомства, темпы роста потребительских цен снизились до 2,2 процента. При этом в июле годовая инфляция была зафиксирована на уровне 2,6 процента, а годом ранее, в августе 2023-го — 5,2 процента. Во Франции годовая инфляция в августе составила 2,2 процента.

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