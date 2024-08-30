Инфляция в Европе снизилась до минимума с июля 2021 года

Евростат: в августе годовая инфляция в еврозоне снизилась с 2,6 до 2,2 процента

Годовая инфляция в Европе замедлилась до минимума с июля 2021 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет «Интерфакс».

По предварительной оценке статистического ведомства, в августе темпы роста потребительских цен в еврозоне снизились до 2,2 процента в годовом выражении. В июле годовая инфляция составила 2,6 процента, а годом ранее, в августе 2023-го — 5,2 процента.

Стоимость услуг в августе увеличилась на 4,2 процента, а промышленной продукции — на 0,4 процента. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 2,4 процента, в то же время энергоносители стали стоить меньше на 3 процента. В помесячном выражении инфляция в еврозоне составила 0,2 процента.

Самые высокие темпы роста потребительских цен среди стран еврозоны были зафиксированы в Бельгии (4,5 процента в годовом выражении), минимальные — в Литве (0,7 процента). В Германии инфляция составила 2 процента, во Франции — 2,2 процента.

Ранее заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что последние статистические данные по инфляции не позволяют говорить о последовательном снижении темпов роста цен в России. Он уточнил, что, по предварительной информации, инфляция в августе держалась в коридоре 6-7 процентов. Этот же диапазон с небольшими отклонениями фиксировался в стране с начала 2024 года, резюмировал Заботкин.