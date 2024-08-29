ЦБ признал проблему высоких темпов роста цен в России

Зампред ЦБ Заботкин: статистика не говорит о стабильном падении темпов роста цен

Последние статистические данные по инфляции не позволяют утверждать, что в России в настоящее время происходит последовательное снижение темпов роста цен. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что, по предварительным данным, темпы роста потребительских цен в августе держались в коридоре 6-7 процентов. Этот же диапазон с небольшими отклонениями фиксировался в стране с начала 2024 года, резюмировал Заботкин.

Ранее в ЦБ заявили, что снижение действующей задачи по инфляции в России (4 процента) возможно не раньше 2028 года. Как пояснили в регуляторе, переход к более низкому уровню произойдет после того, как темпы роста потребительских цен в стране замедлятся и стабилизируются на целевом значении.

Согласно базовому сценарию ЦБ, приблизиться к требуемой цели по инфляции удастся не раньше 2025 года. В свою очередь, в 2026-2027 гг. темпы роста потребительских цен будут находиться вблизи необходимых 4 процентов. Однако в случае шокового развития событий (мировой финансовый кризис, усиление санкционного давления) инфляция в России вырастет до 13-15 процентов, а выйти к целевому значению получится не раньше 2028 года.