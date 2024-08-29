ЦБ назвал условие резкого повышения ключевой ставки

ЦБ поднимет ставку до 20-22 % в 2025 году в случае мирового финансового кризиса

Руководство Центробанка (ЦБ) резко поднимет ключевую ставку до 20-22 процентов годовых в 2025 году в случае мирового финансового кризиса. Об этом сообщается в докладе регулятора под названием «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Подобный сценарий в ЦБ назвали «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он подразумевает продолжение усиления санкционного давления на российскую экономику со стороны западных государств и падение мирового спроса на фоне рецессии в развитых странах. При таком раскладе, как считают в регуляторе, мировые цены на нефть будут находиться на низких уровнях, а тренд на деглобализацию усилится.

На этом фоне руководству ЦБ придется пойти на существенное ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). В случае реализации вышеуказанных обстоятельств средняя ключевая ставка в 2025 году будет выше действующей (18 процентов) на 2-4 процентных пункта с учетом прогнозируемого роста потребительских цен до 13-15 процентов. Жесткая ДКП при подобном сценарии будет сохраняться и в 2026 году. В свою очередь, инфляция при таком сценарии приблизится к целевым значениям (к 4 процентам) только в конце прогнозного периода, заключается в докладе.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о намерении российских властей подготовить план по борьбе с ростом потребительских цен. За составление мер для замедления инфляции захотели взяться правительство совместно с ЦБ. Одной из ключевых целей, как ожидается, станет поиск способов замедлить рост кредитования, объемы которого продолжают расти даже в условиях высокой ключевой ставки. В качестве еще одного приоритета власти рассматривают возможность изменения подходов банков к оценке финансового состояния госкомпаний и граждан. Кроме того, в правительстве хотят заставить финансовые организации снизить субсидии малому и среднему бизнесу, включая аграриев и экспортеров.