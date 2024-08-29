Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 29 августа 2024Экономика

ЦБ призвал россиян не ждать скорой отмены санкций

ЦБ не включил в базовый сценарий отмену санкций против РФ до конца 2027 года

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Центробанке (ЦБ) не ожидают снятия западных антироссийских санкций до конца 2027 года. Об этом сообщается в базовом сценарии регулятора, опубликованном в докладе под названием «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Базовый сценарий не предполагает существенного изменения нынешних геополитических условий и подразумевает отсутствие новых шоков в мировой экономике. Согласно его основным положениям, российский ВВП будет развиваться ближайшие несколько лет в условиях стабильного санкционного давления со стороны западных стран. С учетом этого ослабление денежно-кредитной политики ЦБ в среднесрочной перспективе маловероятно.

В 2025-2026 годах, в случае реализации базового сценария, темпы роста национальной экономики замедлятся, а в 2027-м — выйдут на уровень 1,5-2,5 процента. Инфляция при таком развитии событий снизится до 4-4,5 процента в следующем году и в дальнейшем будет находиться вблизи целевого показателя в 4 процента.

Материалы по теме:
Ключевая ставка ЦБ России: что это такое и на что она влияет
Ключевая ставка ЦБ России:что это такое и на что она влияет
1 августа 2024
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024

Что касается средней ключевой ставки, то в 2024-м она составит 16,9-17,4 процента, в следующие несколько лет будет стабильно уменьшаться: до 14-16 процентов в 2025-м и до 10-11 процентов — в 2026-м. В 2027 же году, как прогнозируют в ЦБ, показатель должен будет выйти на уровень в 7,5-8,5 процента.

Ранее в ЦБ представили шоковый сценарий развития ситуации в российской и мировой экономиках. Он предполагает глобальный финансовый кризис в 2025 году и резкое поднятие ключевой ставки руководством Банка РФ на 2-4 процентных пунктов — с действующих 18 до 20-22 процентов. Этот сценарий также подразумевает усиление санкционного давления западных стран на российскую экономику и падение мирового спроса на фоне рецессии в развитых странах. При таком раскладе руководство ЦБ не станет ослаблять денежно-кредитную политику, а инфляция в РФ вернется к целевому уровню к концу 2027 года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан еще один бывший замминистра обороны России. Ему «отгрохали генеральскую дачу» на огромном участке под Москвой

      Бросивший в детстве сына-участника СВО россиянин стал претендовать на его миллионы

      Соратник Кадырова рассказал о попытках ВСУ «всеми фибрами продавиться» Курской области

      В Африке появится завод «КамАЗ»

      Власти назвали рост цен на жилье в России «немотивированным»

      Назван неочевидные методы сохранить ясный ум до старости

      Двое россиян отправились в ущелье в Сочи и едва не лишились жизни

      В Петербурге мужчина попытался вырваться из больницы и снес дверь с частью стены

      Банк России спрогнозировал замедление темпов роста экономики России

      Ченнинг Татум назвал причину отказа от стирки футболок на год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше