Банк России заявил об изменении цели по инфляции

ЦБ: снижение цели по инфляции возможно не раньше 2028 года

Центральный банк РФ решил сохранить цель по инфляции на уровне четырех процентов. Об этом сообщается в проекте регулятора «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Согласно этому документу, Банк России поступил правильно, когда в 2015 году, переходя к таргетированию инфляции, поставил себе задачу довести этот показатель до четырех процентов.

Регулятор решил сохранить цель на этом уровне, однако после того как инфляция замедлится и стабилизируется на четырех процентах, ЦБ изучит вопрос о снижении уровня цели. Однако такое случится не раньше 2028 года.

Ранее сообщалось, что согласно этому проекту ЦБ резко повысит ключевую ставку до 20-22 процентов в 2025 году. Однако это случится, только если разразится мировой финансовый кризис. Такой сценарий регулятор допускает в ситуации продолжения усиления санкционного давления на экономику РФ, снижения мирового спроса на фоне рецессии в развитых государствах. Нефть при таком развитии событий будет дешевая, а деглобализационные тенденции усилятся.