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14:32, 5 сентября 2024Мир

Макрон назначил нового премьера Франции

Макрон назначил экс-главу МИД Франции Барнье премьер-министром
Мишель Барнье

Мишель Барнье. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил бывшего министра иностранных дел Франции Мишеля Барнье премьер-министром. Об этом сообщает France 24.

Елисейский дворец подтвердил информацию о назначении Барнье в соцсети X. Макрон выразил уверенность, что новое французское правительство создаст условия для максимальной стабильности в обществе.

«Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций», — подчеркнули в Елисейском дворце. 73-летний экс-глава МИД Франции и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы». Политик также занимал должности министра по делам окружающей среды и министра сельского хозяйства Франции.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источники называл датой утверждения нового премьер-министра Франции 4 сентября. При этом Барнье не было в числе двух наиболее вероятных кандидатур на должность.

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      Юрий Леонов
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