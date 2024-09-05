Макрон назначил нового премьера Франции

Макрон назначил экс-главу МИД Франции Барнье премьер-министром

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил бывшего министра иностранных дел Франции Мишеля Барнье премьер-министром. Об этом сообщает France 24.

Елисейский дворец подтвердил информацию о назначении Барнье в соцсети X. Макрон выразил уверенность, что новое французское правительство создаст условия для максимальной стабильности в обществе.

«Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций», — подчеркнули в Елисейском дворце. 73-летний экс-глава МИД Франции и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы». Политик также занимал должности министра по делам окружающей среды и министра сельского хозяйства Франции.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источники называл датой утверждения нового премьер-министра Франции 4 сентября. При этом Барнье не было в числе двух наиболее вероятных кандидатур на должность.