Стала известна дата назначения нового премьера Франции

BFMTV: Макрон назначит нового премьера 4 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра 4 сентября после длительных дискуссий. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном, ожидается в конце дня (...) Не имея абсолютного большинства, президент республики отказывается назначить Люси Касте премьер-министром и теперь, похоже, колеблется между Ксавье Бертраном и Бернаром Казневом», — отмечает телеканал.

Ксавье Бертран является председателем совета региона О-де-Франс, а также членом партии «Республиканцы», которая является пятой по величине силой в парламенте.

Ранее газета Politico сообщала, что Макрон сталкивается с растущим давлением, так как не смог назначить нового премьер-министра в ожидаемый срок. По данным издания, многие ожидали, что французский лидер назначит нового главу правительства 31 августа или 1 сентября, однако Макрон не сделал этого.