Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:00, 4 сентября 2024Мир

Стала известна дата назначения нового премьера Франции

BFMTV: Макрон назначит нового премьера 4 сентября
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра 4 сентября после длительных дискуссий. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном, ожидается в конце дня (...) Не имея абсолютного большинства, президент республики отказывается назначить Люси Касте премьер-министром и теперь, похоже, колеблется между Ксавье Бертраном и Бернаром Казневом», — отмечает телеканал.

Ксавье Бертран является председателем совета региона О-де-Франс, а также членом партии «Республиканцы», которая является пятой по величине силой в парламенте.

Ранее газета Politico сообщала, что Макрон сталкивается с растущим давлением, так как не смог назначить нового премьер-министра в ожидаемый срок. По данным издания, многие ожидали, что французский лидер назначит нового главу правительства 31 августа или 1 сентября, однако Макрон не сделал этого.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по Львову. Какие потери понесли ВСУ?

      Стала известна дата назначения нового премьера Франции

      Россиянам посоветовали экономить на еде

      Баку осудил Францию за запрет посещать Азербайджан

      Unilever продаст бизнес в России

      Невозможность справиться с ростом цен усилиями Центробанка объяснили

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Мужчина обнаружил под кроватью спящую незнакомку

      Стало известно об интересе Индии и Китая к российскому проекту АЭС на Луне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше