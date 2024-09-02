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09:39, 2 сентября 2024Мир

На Макрона оказали давление ради назначения премьера Франции

Politico: Макрон сталкивается с давлением, так как не назначил премьера Франции

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сталкивается с растущим давлением, так как не смог назначить нового премьер-министра страны в ожидаемый срок. Об этом сообщает Politico.

«После нескольких недель углубления политического кризиса на Макрона оказывается все большее давление — в том числе со стороны его союзников — с требованием назначить премьер-министра», — утверждается в публикации.

По данным издания, многие ожидали, что французский лидер назначит нового главу правительства 31 августа или 1 сентября, однако Макрон не сделал этого.

В материале сообщается, что одним из кандидатов на этот пост является бывший премьер-министр Франции Бернар Казнев, однако в команде политика сообщили, что он «не считает себя кандидатом». По словам команды Казнева, он готов вновь стать премьером Франции «из чувства долга», если «его попросят».

Ранее газета Journal du Dimanche сообщила, что Макрон назначит нового главу правительства до 28 августа.

16 июля Макрон принял отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

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      Елизавета Мытарева
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