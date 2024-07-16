Макрон принял отставку премьера Франции

BFMTV: Макрон принял отставку премьер-министра Франции Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Атталь «вместе с членами правительства обеспечит решение текущих дел до назначения нового правительства», отмечается в материале.

Занявший свою должность всего в 34 года, он был самым молодым французским премьер-министром и самым молодым главой правительства в Европейском союзе, подчеркивает издание.

7 июля прошел второй тур парламентских выборов во Франции. По их итогам глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство. Габриэль Атталь объявил о своем решении подать в отставку, однако французский президент попросил его остаться на своей должности, «чтобы обеспечить стабильность страны».