Макрон отказался принять отставку премьера Франции Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент попросил Габриэля Атталя пока остаться премьер-министром, чтобы обеспечить стабильность страны», — приводит издание слова представителей Елисейского дворца.

Ранее стало известно, что Атталь подаст прошение у Макрона об отставке. Решение политика было вызвано итогами второго тура парламентских выборов, которые состоялись 7 июля. По их итогам глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.