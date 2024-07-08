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13:21, 8 июля 2024Мир

Макрон отказался принять отставку премьера Франции

Макрон отказался принять отставку премьера Франции Атталя

Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент попросил Габриэля Атталя пока остаться премьер-министром, чтобы обеспечить стабильность страны», — приводит издание слова представителей Елисейского дворца.

Ранее стало известно, что Атталь подаст прошение у Макрона об отставке. Решение политика было вызвано итогами второго тура парламентских выборов, которые состоялись 7 июля. По их итогам глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

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