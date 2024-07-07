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09:52, 7 июля 2024Мир

Во Франции начался второй тур голосования в парламентских выборах

Во Франции началось голосование второго тура парламентских выборов

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Во Франции началось голосование второго тура выборов в нижнюю палату парламента, передает ТАСС.

Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента. Во втором туре, как сообщает Французский институт общественного мнения, явка может достигнуть 69 процентов.

Как отмечает агентство, итоги первого тура будут подведены и опубликованы после закрытия последних избирательных участков, согласно избирательному кодексу Франции, запрещающему публикацию экзитполов или прогнозов до завершения голосования.

Ранее лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против. По словам Ле Пен, премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России.

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      Валентин Карант
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