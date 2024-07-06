Ле Пен назвала сдерживающий фактор от отправки войск на Украину

Ле Пен: Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против

Президент Франции Эммануэль Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против. Об этом заявила лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью CNN.

По словам Ле Пен, премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России. Это станет сдерживающим фактором от отправки войск на Украину.

Ранее сообщалось, что премьер-министр от партии «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах заблокирует отправку войск на Украину, даже если Макрон будет против.