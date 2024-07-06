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13:44, 6 июля 2024Мир

Ле Пен назвала сдерживающий фактор от отправки войск на Украину

Ле Пен: Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против. Об этом заявила лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью CNN.

По словам Ле Пен, премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России. Это станет сдерживающим фактором от отправки войск на Украину.

Ранее сообщалось, что премьер-министр от партии «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах заблокирует отправку войск на Украину, даже если Макрон будет против.

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      Анна Габай
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