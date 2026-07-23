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Забота о себе
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15:31, 23 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о чаще всего маскирующихся под усталость болезнях

Терапевт Аранович: Постоянная усталость может быть симптомом анемии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

За постоянной усталостью могут скрываться серьезные патологии, требующие внимания врача, рассказала заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила россиянам чаще всего маскирующиеся под это состояние болезни.

По словам врача, наиболее частой причиной усталости становится анемия. «При снижении уровня гемоглобина развивается кислородное голодание органов и тканей, из‑за чего появляется немотивированная слабость», — предупредила Аранович.

Также усталость может указывать на гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, добавила врач. Она отметила, что в этом случае даже привычные бытовые действия становятся непосильными: человеку бывает трудно застелить постель, пройти небольшое расстояние или приготовить еду.

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Кроме того, слабостью нередко сопровождаются постковидный синдром, перенесенный грипп, бронхит и бактериальные инфекции, подчеркнула врач.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов раскрыл важный сигнал проблем со здоровьем. Им доктор назвал учащенное сердцебиение в покое, когда пульс повышается без физической нагрузки.

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