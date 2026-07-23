Трамп поставил условие для сделки с Саудовской Аравией по атому

Трамп: США одобрят сделку с Эр-Риядом в случае присоединения к соглашениям Авраама

США готовы одобрить сделку с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере мирного атома только при условии присоединения Эр-Рияда к соглашениям Авраама о нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое заключается между министерством энергетики США и Саудовской Аравией и касается исключительно гражданского использования ядерной энергии... будет одобрено, однако его реализация всецело зависит от присоединения Саудовской Аравии к уважаемым и успешным Авраамовым соглашениям», — сказано в публикации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Саудовская Аравия намерена развивать мирную ядерную программу, а партнерство между Вашингтоном и Эр-Риядом предусматривает гарантии, которые не допустят создания ядерного оружия.

22 июля Трамп одобрил соглашение о развитии мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Соглашение, рассчитанное на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. По его условиям, американские компании получат ведущую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, исключив при этом других иностранных конкурентов.