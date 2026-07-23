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Силовые структуры
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15:22, 23 июля 2026Силовые структуры

Юную россиянку на остановке повалил на землю незнакомец и стал трогать за части тела

В Архангельске задержали жителя за домогательства к ребенку на остановке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельске задержали 33-летнего жителя областного центра за нападение на школьницу около остановки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, утром 19 июля около остановки общественного транспорта «Новое Лукино» мужчина напал на 12-летнюю девочку, повалил ее на землю и стал трогать за разные части тела. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Электростали пьяный мужчина расстрелял из пневматического ружья подростка.

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