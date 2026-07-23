Россиянин выиграл более 1,2 миллиона рублей на матче за Суперкубок России

Россиянин поставил на ничью в матче за Суперкубок России и выиграл 1,22 миллиона рублей

Россиянин выиграл более 1,2 миллиона рублей на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 352 тысячи рублей на то, что команды сыграют вничью в основное время, с коэффициентом 3,45. Спартаковцы до 95-й минуты вели со счетом 1:0, пока нападающий «Зенита» Александр Соболев не сравнял счет с пенальти. Таким образом, ставка сыграла, и россиянин выиграл 1 218 906 рублей.

Футболисты «Зенита» одолели «Спартак» в серии пенальти и выиграли Суперкубок России. Этот трофей стал для них десятым подобным в клубной истории.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) оценили количество договорных матчей на ЧМ-2026. Специалисты организации пришли к выводу, что на мундиале не было ни одной подозрительной игры.