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11:47, 23 июля 2026 (обновлено: 12:04, 23 июля 2026)Спорт

В ФИФА оценили количество договорных матчей на ЧМ-2026

В ФИФА заявили об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hannah Mckay / Reuters

В Международной федерации футбола (ФИФА) оценили количество договорных матчей на чемпионате мира 2026 года (ЧМ-2026). Об этом сообщает SBC News.

Специалисты организации заявили об отсутствии договорных игр на мундиале. Они в режиме реального времени отслеживали букмекерские рынки и происходящие на ЧМ события. Была создана целевая группа, в которую вошли представители всех участвовавших в ЧМ-2026 футбольных федераций, ФБР, Интерпола, Управления ООН по наркотикам и преступности, Совета Европы, Sportradar, Международной ассоциации честности ставок и других структур.

«Целевая группа ФИФА по обеспечению честности предоставила надежную основу для обмена разведданными, оценки потенциальных проблем и координации своевременного реагирования во время чемпионата мира 2026 года», — заявил старший менеджер ФИФА по вопросам честности Лиам Рич.

Чемпионат мира-2026 прошел в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 сборных. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

Ранее букмекеры назвали фаворита чемпионата Европы-2028. Им является сборная Испании. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 5,00.

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