Сборную Испании назвали фаворитом чемпионата Европы 2028 года по футболу

Букмекеры назвали фаворита чемпионата Европы 2028 года по футболу. Об этом сообщает Sports.

Испания считается фаворитом сразу в трех следующих крупных турнирах — Лиге наций-2026/2027 (коэффициент 4,00), Евро-2028 (5,00) и чемпионате мира-2030 (5,00). Вероятность того, что испанцы выиграют все три соревнования подряд, оценивается коэффициентом 100,00, то есть 1 процентом.

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте выиграла три крупных трофея за время его работы. Команда стала победителем в Лиге наций-2023, на Евро-2024 и чемпионате мира-2026.

Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Основное время матча прошло без голов. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.