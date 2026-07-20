Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира. Месси и Аргентина не смогли защитить титул

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале ЧМ-2026 и завоевала трофей впервые с 2010 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время завершились нулевой ничьей, испанцы добыли победу в овертайме

Основное время матча завершилось вничью 0:0. Сборная Испании больше контролировала мяч и проводила опасные атаки, заставляя соперника обороняться. За все 90 минут аргентинцы во главе с Лионелем Месси не нанесли ни одного удара по воротам испанцев.

В первом тайме дополнительного времени команды также не забили голов. При этом подавляющим преимуществом, как и в основное время, владела сборная Испании.

Фото: Matt Slocum / AP

Судьба Кубка мира решилась в начале второго овертайма. Испанцы провели атаку, которую точным ударом завершил Ферран Торрес. Этот мяч стал для испанского полузащитника первым на этом ЧМ.

Ключевым моментом финала стало удаление Энцо Фернандеса

Ключевым моментом встречи стало удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса в компенсированное ко второму тайму время. Фернандес пошел в борьбу с защитником испанцев Пау Кубарси и ударил того шипами по ноге. Кубарси перевернулся в воздухе и рухнул на газон, а главный арбитр матча Славко Винчич показал Фернандесу вторую желтую карточку.

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Первое предупреждение аргентинец получил на 82-й минуте. Фернандес пытался убежать в контратаку, но соперники перехватили мяч в рамках правил. Игрок сборной Аргентины слишком активно возмущался решением Винчича, за что получил желтую карточку.

При этом Фернандес — один из важнейших игроков своей команды на этом ЧМ. В 1/8 финала против Египта (3:2) он забил победный мяч в компенсированное время, а в полуфинале с англичанами сравнял счет на 85-й минуте.

Перерыв в финале ЧМ-2026 длился больше 27 минут вместо стандартных 15

Впервые о том, что перерыв финальной встречи может растянуться, стало известно за несколько дней до матча. Стандартный перерыв в футбольным матчах по правилам Международной федерации футбола (ФИФА) составляет 15 минут. Однако в перерыве финала ЧМ-2026, который проходил в США, планировалось выступление сразу нескольких мегазвезд, так что пошли разговоры о том, что продолжительность паузы между таймами увеличат.

В попытке сбавить градус недовольства в ФИФА обещали, что перерыв продлится не более 17 минут.

На деле перерыв растянулся на 27 с половиной минут.

Правда, болельщики на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде, США, вряд ли остались недовольны. На поле выступили Мадонна, в номере которой приняли участие бывшие игроки сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо, группа BTS, Шакира, Джастин Бибер и другие исполнители.

Много звезд было задействовано и в предматчевом шоу. Перед фанатами появились Робби Уильямс, Николь Шерзингер, стример iShowSpeed и другие.

Испания прошла весь плей-офф без дополнительного времени

Команда Луиса де ла Фуэнте начала турнир с неожиданной ничьей против Кабо-Верде, но затем победила Саудовскую Аравию и Уругвай. В матчах на вылет испанцы действовали намного увереннее: разгромили Австрию со счетом 3:0, минимально обыграли Португалию, прошли Бельгию — 2:1, а в полуфинале не оставили шансов Франции — 2:0.

Все четыре матча плей-офф сборная Испания выиграла в основное время.

В полуфинале испанцы подтвердили статус одной из самых организованных команд чемпионата. Франция впервые пробила в створ только на 81-й минуте, а голы Микеля Оярсабаля и Педро Порро обеспечили Испании спокойную концовку. При этом команда де ла Фуэнте не отказывается от привычного стиля: контроль мяча, четкая структура и насыщение центра поля. Перед финалом средний показатель владения Испании на турнире составлял 63,8 процента.

Аргентина выживала в драматичных концовках

Действующие чемпионы мира выиграли все три встречи в группе: у Алжира — 3:0, у Австрии — 2:0 и Иордании — 3:1. Однако в плей-офф спокойных матчей у команды Лионеля Скалони почти не было. Кабо-Верде удалось пройти только в дополнительное время, против Египта аргентинцы отыгрались в концовке со счета 0:2, а Швейцарию дожали только в овертайме.

Фото: Ashley Landis / AP

Полуфинал против Англии тоже получился валидольным. Аргентина долго уступала, лишь на 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес принес команде победу — 2:1. В обоих случаях партнерам ассистировал Месси.

После этой встречи у капитана сборной стало 33 результативных действия на чемпионатах мира — 21 гол и 12 передач.

Победа в этом матче очень многое значила для обеих сборных

До финала сборные Аргентины и Испании провели 14 матчей: каждая одержала по шесть побед, еще две игры завершились вничью. На чемпионатах мира соперники пересекались лишь однажды — в 1966 году аргентинцы выиграли со счетом 2:1. Последняя встреча команд состоялась в товарищеском матче в 2018-м и завершилась разгромной победой Испании — 6:1.

Для Испании успех означал бы вторую победу на чемпионате мира после триумфа 2010 года. Аргентина могла завоевать четвертый титул и стать лишь третьей сборной в истории, которой удалось защитить титул чемпиона мира. Ранее такое удавалось только сборной Италии в 1934 и 1938 году и бразильцам в 1958 и 1962-м. Победа также сделала бы Скалони вторым тренером в истории с двумя подряд титулами чемпиона мира.