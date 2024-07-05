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17:20, 5 июля 2024Мир

Ле Пен отвергла отправку войск на Украину

Ле Пен заявила о планах заблокировать отправку французских войск на Украину

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр от французской партии «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах заблокирует отправку войск на Украину, даже если президент страны Эммануэль Макрон будет против. О таких планах сообщила лидер партии Марин Ле Пен, ее цитирует ТАСС.

«Если Эммануэль Макрон захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут. Последнее слово за премьер-министром», — заявила политик.

Ранее страны НАТО обеспокоились возможным выходом Франции из военного командования альянса в случае победы «Национального объединения» на парламентских выборах.

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      Виктория Кондратьева
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