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21:30, 16 июля 2026Ценности

Ирина Горбачева в прозрачном бюстгальтере прогулялась по рынку для рекламы бренда

Актриса Горбачева в откровенном виде приняла участие в съемке для бренда сумок Levertige
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева в откровенном виде приняла участие в рекламной съемке для московского бренда сумок Levertige. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летнюю артистку запечатлели, когда она прогуливалась по рынку. Так, звезда «Аритмии» предстала перед камерой в белых широких брюках и черном прозрачном бюстгальтере, оформленном кружевами. При этом ее образ дополняли массивные серьги, украшенные зелеными шарами, и взъерошенная прическа.

Кроме того, знаменитость снялась в рекламном ролике в черном платье с высоким разрезом, который частично оголял ее бедро и талию.

В июне Горбачева высказалась о процессе похудения под постом с обнаженными кадрами. Так, актриса порассуждала о здоровом похудении и применении специальных препаратов, помогающих сбросить лишний вес. Горбачева призналась, что занимается спортом, наладила режим сна и следит за здоровьем.

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