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21:52, 16 июля 2026Культура

В Польше открылась выставка о похищенном у России золоте

В посольстве РФ в Варшаве открылась выставка о похищенном у России скифском золоте
Андрей Шеньшаков

Фото: ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША

Выставка о похищенном у России скифском золоте открылась в Польше. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Выставка получила название «Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища» и открылась в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Варшаве.

Экспозиция была создана Российским военно-историческим обществом, она посвящена уникальным археологическим находкам, обнаруженным в ходе раскопок на территории Крыма и на протяжении многих лет входившим в собрания четырех музеев полуострова.

Ранее в Министерстве культуры России раскритиковали решение европейского суда передать «скифское золото» Украине. Известно, что сейчас музейные экспонаты, которые должны были вернуться в Крым, находятся в Киево-Печерской лавре.

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