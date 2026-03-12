В Минкульте сделали заявление после передачи «скифского золота» Украине

Минкульт раскритиковал решение Нидерландов передать скифское золото Украине

В Министерстве культуры России раскритиковали решение европейского суда передать «скифское золото» Украине. Заявление цитируют «Ведомости».

В ведомстве назвали такое решение «нарушением музейного принципа неделимости коллекций». В Минкульте напомнили, что изначально коллекция была отправлена в европейские музеи с целью знакомства с уникальными находками, обнаруженными на Крымском полуострове.

Известно, что сейчас музейные экспонаты, которые должны были вернуться в Крым, находятся в Киево-Печерской лавре.

Ранее стало известно, что в России возбудили дело о хищении «крымской коллекции». Суд в Амстердаме в 2021 году передал коллекцию ценностей Украине.