Силовые структуры
10:36, 11 марта 2026Силовые структуры

В России возбудили дело о хищении «крымской коллекции»

Российские следователи возбудили дело о хищении крымской коллекции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские следователи возбудили уголовное дело о хищении культурных ценностей из «крымской коллекции». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, коллекция из крымских музеев сначала была отправлена в Бонн, а позже в Амстердам. Когда выставки завершились, Крым уже вошел в состав России. Экспонаты остались в Нидерландах, крымские музеи инициировали судебное разбирательство о возврате коллекции, но суд в Амстердаме в 2021 году отказал в удовлетворении исков и передал коллекцию ценностей Украине.

Уголовное дело в России возбудили в отношении должностных лиц Нидерландов, Украины и руководства археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета. Следствие отметило, что в крымской коллекции порядка 565 ценных музейных предметов, чья страховая оценка составляет не менее 117 миллионов рублей.

Ранее депутат Государственной Думы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского покаяться за украденное скифское золото.

