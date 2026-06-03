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08:41, 3 июня 2026Бывший СССР

Военкор обратил внимание на одну деталь в ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Военкор Коц: ВСУ сознательно и хладнокровно убили людей в рейсовом автобусе в Енакиево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном по рейсовому автобусу «Москва—Симферополь» в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Атаку прокомментировал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Вдумайтесь: это был обычный гражданский рейс. Не военная колонна, не позиция ПВО, не склад — рейсовый автобус с людьми, которые ехали к семьям, домой, в отпуск к морю», — обратил внимание он.

Военкор подчеркнул, что ВСУ совершили сознательное и хладнокровное убийство людей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке на рейсовый автобус. По предварительной информации, погибли семь человек. Еще 11 человек получили ранения. Пушилин выразил соболезнования родственникам погибших и назвал случившееся «очередном актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии» со стороны Киева.

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