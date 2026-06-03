Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 3 июня 2026Россия

Дрон ВСУ убил семь человек в российском регионе

Пушилин: Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, погибли семь человек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР), погибли семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Денис Пушилин.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва—Симферополь", по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения, всем оказывается необходимая помощь», — написал он.

Чиновник также выразил соболезнования родственникам погибших и назвал это происшествие «очередном актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии» со стороны Киева.

Ранее в ДНР ударный дрон ВСУ убил таксиста. По словам Пушилина, трагический инцидент произошел в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали поезд в Крыму. Сообщается о пострадавших детях

    Названы сдерживающие роль юаня в мировой торговле факторы

    Российская семья получила на контрабанде леса 1,7 миллиарда рублей и ускользнула

    Дрон ВСУ убил семь человек в российском регионе

    Товарищеский матч стран-участниц ЧМ-2026 отменили из-за Эболы

    Мужчина полюбовался голым торсом в стекле чужой машины и прославился в сети

    Стало известно о «пропадающих без вести» бойцах элитного полка ВСУ

    В России начались продажи редкого и очень дорогого внедорожника Toyota

    Сексолог оценила набирающую популярность технику для усиления оргазмов

    В Санкт-Петербурге прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok