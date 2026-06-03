Дрон ВСУ убил семь человек в российском регионе

Пушилин: Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР, погибли семь человек

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР), погибли семь человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Денис Пушилин.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва—Симферополь", по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения, всем оказывается необходимая помощь», — написал он.

Чиновник также выразил соболезнования родственникам погибших и назвал это происшествие «очередном актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии» со стороны Киева.

Ранее в ДНР ударный дрон ВСУ убил таксиста. По словам Пушилина, трагический инцидент произошел в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге.