Бывший президент Польши оправдался за вручение ордена Зеленскому

Дуда: Орден Белого Орла вручался Зеленскому при других обстоятельствах

Бывший президент Польши Анджей Дуда, вручивший главе Украины Владимиру Зеленскому орден Белого орла в 2023 году, заявил, что награждал его «в другое время и при других условиях». Его слова приводит Onet.

«Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно», — отметил Дуда.

Так он прокомментировал планы нынешнего польского президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского этой награды в связи с его решением присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (организация признана в России экстремистской и запрещена). Дуда призвал своего преемника учесть все обстоятельства и факты, которые «не все запомнились, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере».

29 мая Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.