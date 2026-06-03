ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 3 июня 2026Мир

Бывший президент Польши оправдался за вручение ордена Зеленскому

Дуда: Орден Белого Орла вручался Зеленскому при других обстоятельствах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Бывший президент Польши Анджей Дуда, вручивший главе Украины Владимиру Зеленскому орден Белого орла в 2023 году, заявил, что награждал его «в другое время и при других условиях». Его слова приводит Onet.

«Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно», — отметил Дуда.

Так он прокомментировал планы нынешнего польского президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского этой награды в связи с его решением присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (организация признана в России экстремистской и запрещена). Дуда призвал своего преемника учесть все обстоятельства и факты, которые «не все запомнились, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере».

29 мая Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Погибли семь человек

    Раскрыты методы проверки подлинности уведомления от Telegram

    Стало известно о новом способе уничтожения дронов ВСУ

    В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

    Сотрудники МЧС стали жертвами атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Бывший президент Польши оправдался за вручение ордена Зеленскому

    Обнародованы подробности о сотрудничавшем с украинскими боевиками осужденном россиянине

    Союзник США подготовит военных ВСУ в Польше

    Военкор обратил внимание на одну деталь в ударе ВСУ по автобусу в ДНР

    ВСУ вывели часть подразделений из ключевого для фронта города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok