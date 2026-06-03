Обнародованы подробности о сотрудничавшем с украинскими боевиками осужденном россиянине

В Волгограде осужденный мужчина обманул семьи пропавших бойцов СВО на ₽300 млн

Задержанный за сотрудничество с Вооруженными силами Украины (ВСУ) будучи в исправительном центре, осужденный к принудительным работам местный житель обманул семьи пропавших без вести бойцов специальной военной операции (СВО) на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Фигурант — житель Волгограда 1992 года рождения.

По заданию представителя одного из подразделений ВСУ он активировал сим-карты российского сегмента связи, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, хранил, администрировал и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.

Как сообщили в ведомстве, активированные задержанным сим-карты использовали украинские спецслужбы для обмана россиян, в том числе близких родственников военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, пропавших без вести или попавших в плен при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Кроме того, мошенники размещали записи телефонных разговоров с потерпевшими в публичном украинском Telegram-канале, который был создан Главным управлением разведки МО Украины для проведения антироссийских информационных акций.

В ФСБ добавили, что по фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактов, которые рассылались с использованием активированных фигурантом сим-карт, возбуждены 15 уголовных дел по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

Ранее сообщалось, что фигурант воспользовался тем, что по закону за счет собственных денег ему разрешалось пользоваться ноутбуками, интернетом, электронными носителями информации и периодически покидать исправительный центр.