Осужденный к работам россиянин сотрудничал с боевиками Украины из исправительного центра

В Волгограде ФСБ задержала осужденного к работам за помощь ВСУ мужчину

В Волгограде сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) совместно с ФСБ и МВД России задержали осужденного к принудительным работам местного жителя, который, будучи в исправительном центре, сотрудничал с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и заведомо ложных сообщениях о терактах. Мужчина заключен под стражу.

По данным правоохранителей, с 2023 года фигурант, отбывающий наказание в виде принудительных работ в исправительном центре, сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ за деньги. Он воспользовался тем, что по закону за счет собственных денег ему разрешалось пользоваться ноутбуками, интернетом, электронными носителями информации и периодически покидать исправительный центр. В итоге задержанный активировал российские сим-карты, которые злоумышленники использовали для обмана близких родственников пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области сотрудники ФСБ задержали 41-летнего гражданина России за шпионаж в пользу Киева.