Производитель часов Путина Хендерсон-Стюарт объяснил решение работать в России

Производитель часов Путина Хендерсон-Стюарт объяснил работу в России обилием возможностей

Британец Дэвид Хендерсон-Стюарт, возродивший часовую фабрику «Ракета», объяснил решение работать в России. На эту тему он высказался в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам бизнесмена, он решился заняться предпринимательством в России из-за обилия возможностей. «На Западе все уже сделано. В России я нашел умирающий завод с многолетней историей, с уникальными дизайнами в архивах. Жемчуг, который валялся на полу, а я его просто поднял», — отметил он и добавил, что такие жемчужины в России еще можно найти.

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Известно, что завод «Ракета» производит часы для президента России Владимира Путина. Ранее на ПМЭФ «Ленте.ру» раскрыли неизвестные детали о новой модели часов для российского лидера. Выяснилось, что в обновленных часах останется черный агат. Кроме того, в них добавят специальный календарь для президента.