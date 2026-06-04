ПМЭФ-2026. День второй

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11:55, 4 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Производитель часов Путина Хендерсон-Стюарт объяснил решение работать в России

Производитель часов Путина Хендерсон-Стюарт объяснил работу в России обилием возможностей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй
Дэвид Хендерсон-Стюарт

Дэвид Хендерсон-Стюарт. Кадр: @gribanov_channel

Британец Дэвид Хендерсон-Стюарт, возродивший часовую фабрику «Ракета», объяснил решение работать в России. На эту тему он высказался в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам бизнесмена, он решился заняться предпринимательством в России из-за обилия возможностей. «На Западе все уже сделано. В России я нашел умирающий завод с многолетней историей, с уникальными дизайнами в архивах. Жемчуг, который валялся на полу, а я его просто поднял», — отметил он и добавил, что такие жемчужины в России еще можно найти.

Мы популярны, потому что рассказываем нашу красивую идею, а наш дизайн как раз отражает эти идеи, причем качественно. Космос, русские самолеты, русское искусство всем интересно. Все в совокупности

Дэвид Хэндерсон-Стюарт

Известно, что завод «Ракета» производит часы для президента России Владимира Путина. Ранее на ПМЭФ «Ленте.ру» раскрыли неизвестные детали о новой модели часов для российского лидера. Выяснилось, что в обновленных часах останется черный агат. Кроме того, в них добавят специальный календарь для президента.

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