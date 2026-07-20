Россиянам назвали безопасную дозу кофеина в сутки

Профессор Маркус: Употребление до 400 мг кофеина в сутки является безопасным для взрослых

Употребление около 400 миллиграммов кофе в день является безопасным для большинства взрослых людей и не ведет к росту риска развития болезней сердца и сосудов. Об этом сообщили ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

Уточняется, что это равно от трех до пяти чашек объемом 240 миллилитров каждая без сахара и других наполнителей. Речь идет о людях, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой. В то же время профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Грегори Маркус отметил, что более высокие дозы кофеина, в том числе в энергетиках, могут негативно влиять на работу сердца.

Ранее диетолог Салена Сайнс заявила, что один вид кофе можно пить во второй половине дня без риска возникновения бессонницы. По ее словам, лучшим выбором станет натурально обжаренный кофе из 100 процентов арабики, поскольку зерна арабики содержат примерно на 30-50 процентов меньше кофеина, чем зерна робусты.