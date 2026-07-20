Депутат резко высказался о недовольных ситуацией с бензином россиянах

Депутат Исаев сравнил недовольных из-за бензина россиян с подростками на дискотеке

Россиянам не следует вести себя «как подростки» из-за ситуации с бензином. Резкое высказывание допустил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в эфире программы «Партком».

По его словам, текущая ситуация с топливом вызвана не из-за неправильных решений властей РФ, а из-за «удара врага».

«Я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! Ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи надел», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин признал проблемы с нефтепродуктами в России из-за украинских атак. «Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — заверил он.