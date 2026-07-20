Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 20 июля 2026Россия

Депутат резко высказался о недовольных ситуацией с бензином россиянах

Депутат Исаев сравнил недовольных из-за бензина россиян с подростками на дискотеке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянам не следует вести себя «как подростки» из-за ситуации с бензином. Резкое высказывание допустил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в эфире программы «Партком».

По его словам, текущая ситуация с топливом вызвана не из-за неправильных решений властей РФ, а из-за «удара врага».

«Я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! Ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи надел», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин признал проблемы с нефтепродуктами в России из-за украинских атак. «Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — заверил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленского предостерегли от одной из самых больших ошибок
    В России началось производство нового внедорожника Lada
    Трампа вырезали с чемпионской фотографии сборной Испании
    Украинский олигарх высказался о причастности Киева к покушению на него
    Раскрыта реакция Стармера на его отставку
    Раскрыт ежемесячный план ТЦК по мобилизации украинцев
    Депутат резко высказался о недовольных ситуацией с бензином россиянах
    В Британии необычно высказались о «поражении России»
    Описана судьба Сырского после отставки
    Любящая обнажаться на публике популярная модель оконфузилась в ресторане
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok