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21:57, 20 июля 2026Бывший СССР

Описана судьба Сырского после отставки

Олейник: Сырского после отставки отправят послом в небольшую страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник описал судьбу главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после отставки. В комментарии aif.ru он допустил, что Сырского могут отправить послом в небольшое и «незначительное» государство.

«У его предшественника Залужного (экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужныйприм. «Ленты.ру») были рейтинги, каких нет у Сырского, и его спасали англичане в надежде на будущие выборы. Сырский никак не вписывается в будущую политическую команду», — высказался Олейник.

Другой вариант — Совет безопасности. По словам собеседника aif.ru, на Украине Совбез называют «кадровой помойкой», где числятся люди, но ничего там не делают.

При этом экс-депутат Рады исключил возможность уголовного преследования Сырского после его отставки.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отставка Сырского будет «кровавой». Она подчеркнула, что Сырский покинет свой пост с позором не по распоряжению президента страны Владимира Зеленского, а по воле украинского народа.

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