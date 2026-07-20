В Раде предрекли Сырскому «кровавую» отставку

Депутат Рады Безуглая заявила, что отставка Сырского пройдет «с кровью»

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского будет «кровавой». Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что Сырский покинет свой пост с позором не по распоряжению президента страны Владимира Зеленского, а по воле украинского народа.

«Первая военная революция должна перейти в настоящую военную трансформацию. Александр Станиславович , если бы у вас была честь, то ваше заявление уже лежало бы на столе. Но нет — вас нужно выкорчевывать, болезненно, с кровью», — отметила депутат.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола анонсировал скорую отставку Сырского. По его данным, об этом должны объявить в понедельник, 20 июля. При этом в Генштабе ВСУ опровергают информацию об увольнении главкома.