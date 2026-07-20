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16:02, 20 июля 2026Бывший СССР

В Генштабе ВСУ высказались об увольнении Сырского

Генштаб ВСУ: Информация об увольнении Сырского не соответствует действительности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Информация об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского не соответствует действительности. Об этом заявили в Генштабе украинской армии.

«Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главнокомандующего ВС Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов также не был уволен с должности.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что России нужно побеждать Украину независимо от того, кто будет главнокомандующим ВСУ.

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