На Украине распространяются сообщения о скорой отставке Сырского с поста главкома ВСУ

В понедельник, 20 июля, на Украине распространились сообщения о скорой отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом также стало известно журналисту Виталию Глагола, который в качестве подтверждения данных сослался на источники в офисе президента Владимира Зеленского и Минобороны.

«Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности главкома ВСУ», — указал он, анонсировав скорое событие. В то же время в Генштабе ВСУ информацию об увольнении украинского высокопоставленного начальника опровергли. Там добавили, что он генерал продолжает выполнять свои обязанности на должности.

Тем не менее возможный уход Сырского с поста произойдет на фоне массовых протестов в стране из-за недавнего отстранения министра обороны Михаила Федорова, а также увольнения начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. О смене последнего тоже появились сообщения в разных источниках, но причины пока не названы.

Андрей Белецкий. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уже названы имена возможных преемников Сырского

Liga.net со ссылкой на источники в офисе президента страны Владимира Зеленского и правительстве сообщает, что кандидатами на должность главкома ВСУ рассматривают четырех основных человек. Прежде всего, по данным издания, речь может идти о главе Объединенных сил ВСУ Михаиле Драпатом.

Также на этот пост рассматривают кандидатуру командира Сухопутных войск ВСУ Андрея Белецкого и главы десантных войск Олега Апостола. В шорт-лист претендентов вошел и Игорь Оболенский — командира подразделения Нацгвардии «Хартия».

Помимо основных, в списке фигурирует еще семь кандидатов. Liga.net отмечает, что всего их 11 человек.

В России отреагировали на сообщения об отставке Сырского

Тем временем некоторые уверены, что увольнение Сырского — попытка Зеленского отвлечь всех недовольных отставкой Федорова. В свое очередь, российский парламентарий Андрей Колесник заявил, что Москве надо побеждать Киев независимо от того, кто станет главкомом ВСУ. По его мнению, Сырский занимает должность, которая не предполагает политических решений.

Анатолию Матвийчуку, полковнику в отставке и эксперту, тоже кажется, что все решения по перестановкам ВСУ к результату не приблизят. На ход боевых действий смена Сырского тем более никак не повлияет. «Ничего особо не поменяется ни для России, ни для ВСУ. Абсолютно ничего не поменяется», — пояснил военный эксперт.

Он также отметил, что сейчас Сырский ничего не решает. Вся ответственность за дальнейшие действия, в том числе на фронте, ложится на группу советников из Великобритании.

Названы причины вероятной отставки Сырского

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского и назначение нового человека не изменят негативных тенденций в армии, считает политолог Павел Фельдман. Он отметил, что это лишь смена фасада, призванная успокоить украинское общество и создать видимость перемен.

Фельдман счел, что от старой команды Зеленского, которая обеспечивала операции ВСУ в 2023-2024 годах, должны остаться лишь единицы. «Но украинская армия — это большая инерционная система, и то, чего ждет общество, скорее всего, не произойдет», — уточнил он.

Помимо этого, Фельдман обратил внимание, что все надежды на прошлую команду или лично на экс-министра обороны Михаила Федорова были связаны прежде всего с отменой обязательной мобилизации. При. этом изменить этот сценарий уже не удастся, так как, по мнению специалиста, желающих воевать не осталось. На фоне этого он добавил, что все негативные тенденции сохранятся.

Единственное, что даст перестановка, — это возможность сделать вид, что власть слышит запрос граждан, который сегодня связан с восстановлением Федорова в должности министра обороны и отставкой Сырского Павел Фельдман политолог

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Увольнение главкома ВСУ может быть связано с отставкой Федорова

Ранее в июле стало известно об увольнении украинского министра обороны Михаила Федорова. «Украинская правда» со ссылкой на неофициальные заявления Владимира Зеленского писала, что одной из причин отставки главы военного ведомства являлись постоянные конфликты с Сырским. Президент Украины также добавил, что не исключает и отставки последнего.

В городах Украины вскоре после этого начались протесты. Вышедшие на улицу люди потребовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

«Украина 24» также спросила Дмитрия Кулебу, бывшего министра иностранных дел страны, о том, что сейчас может удовлетворить украинских демонстрантов. Он ответил, что поможет в этом только отставка Сырского. По его мнению, тот стал политиком, при этом перестав быть военным.