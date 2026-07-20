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16:10, 20 июля 2026Бывший СССР

Стали известны имена преемников Сырского

Liga.net: Кандидатами на должность главкома ВСУ являются Апостол, Драпатый и Билецкий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский (в центре)

Александр Сырский (в центре). Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Кандидатами на должность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривают четыре основные кандидатуры. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на источники в офисе президента страны Владимира Зеленского и правительстве.

«Среди вероятных кандидатов на должность главкома рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого , командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Белецкого , командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского», — сообщили собеседники издания.

Помимо основных, в списке фигурирует еще 7 кандидатов. Всего их 11 человек, уточнили источники.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола написал, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В июле министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Издание «Украинская правда» со ссылкой на непубличные заявления Зеленского писало, что одной из причин увольнения главы военного ведомства являлись постоянные конфликты с Сырским.

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