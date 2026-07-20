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14:17, 20 июля 2026Бывший СССР

Главкома ВСУ обвинили в занятии политикой

Кулеба: Главком ВСУ Александр Сырский стал политиком
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ed Ram / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский стал политиком. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украина 24».

«Сырский стал политиком, он занимается политикой. И относиться к нему теперь надо не как к военному, а как к политику», — рассказал Кулеба.

По его словам, удовлетворить украинских протестующих можно только отставкой Сырского.

Ранее стало известно, что жители Украины в разных городах начали использовать дымовые шашки на площадях, где проходят митинги против Александра Сырского.

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