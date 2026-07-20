Главкома ВСУ обвинили в занятии политикой

Кулеба: Главком ВСУ Александр Сырский стал политиком

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский стал политиком. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украина 24».

«Сырский стал политиком, он занимается политикой. И относиться к нему теперь надо не как к военному, а как к политику», — рассказал Кулеба.

По его словам, удовлетворить украинских протестующих можно только отставкой Сырского.

Ранее стало известно, что жители Украины в разных городах начали использовать дымовые шашки на площадях, где проходят митинги против Александра Сырского.