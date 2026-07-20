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16:10, 20 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названы причины вероятной отставки Сырского

Политолог Фельдман: Смена главкома ВСУ — лишь фасадная перестановка
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Отставка главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и назначение нового командующего не изменят негативных тенденций в украинской армии, считает кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что это лишь смена фасада, призванная успокоить общество и создать видимость перемен.

«Конкретный потенциальный сменщик Сырского не имеет большого значения для России. Судя по всему, это будет более управляемая для бывшего министра обороны Михаила Федорова фигура. Произойдет некое перераспределение власти внутри украинского генералитета: от старой команды, которая обеспечивала оборону и наступательные операции в 2023-2024 годах, останутся единицы, появятся новые люди. Но украинская армия — это большая инерционная система, и то, чего ждет общество, скорее всего, не произойдет», — пояснил политолог.

Фельдман обратил внимание, что все надежды на рокировку или лично на Федорова связаны прежде всего с отменой принудительной мобилизации, однако свернуть с этого пути Украине не удастся просто в силу отсутствия желающих воевать. Все негативные тенденции, уточняет он, сохранятся.

Единственное, что даст перестановка, — это возможность сделать вид, что власть слышит запрос граждан, который сегодня связан с восстановлением Федорова в должности министра обороны и отставкой Сырского

Павел Фельдманкандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений

Кроме того, по словам политолога Александра Дудчака, смена Сырского может понадобиться Зеленскому, чтобы отвлечь недовольных отставкой министра обороны Михаила Федорова. Он выразил мнение, что новым командующим могут назначить еще более одиозную фигуру.

«Интересный ход со сменой Сырского: чтобы Зеленского не так уж мучили требованиями о возврате Федорова, он может кинуть: "Смотрите, я и Сырского уволил. Чего вы еще хотите?"» — пояснил Дудчак.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что России нужно побеждать Украину независимо от того, кто будет главнокомандующим ВСУ. По его словам, Сырский занимает должность, которая не предполагает политических решений. Депутат добавил, что смена главкома ВСУ не повлияет на отношения России и Украины.

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