Полковник высказался о влиянии отставки Сырского на ВСУ

Полковник Матвийчук: Отставка Сырского не повлияет на ход боевых действий

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского никак не повлияет на ход боевых действий, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил мнение, что Сырский уже ничего не решает, а все ключевые решения принимает группа британских советников.

«Сырского может сменить любой генерал, потому что Сырский сегодня ничего не решает. Там все решает группа советников из Великобритании. Если Сырского будут убирать, поставят какого-нибудь угодного [президенту Украины Владимиру] Зеленскому генерала. Но ничего особо не поменяется ни для России, ни для ВСУ. Абсолютно ничего не поменяется», — пояснил военный эксперт.

По его словам, какого-либо явного преемника на этот пост нет, а прежний кандидат — Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — уже покинул должность главы офиса президента и, судя по всему, не стремится встать во главе армии. В любом случае, смена фамилии главкома не изменит расстановку сил на поле боя, заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В июле министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Издание «Украинская правда» со ссылкой на непубличные заявления Зеленского писало, что одной из причин увольнения главы военного ведомства являлись постоянные конфликты с Сырским и отставка последнего не исключена.

