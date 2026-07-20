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Из жизни
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21:40, 20 июля 2026Из жизни

Известный российский бодибилдер умер в 37 лет

Известный российский бодибилдер Вадим Do4a Иванов умер в 37 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Do4a — Третье Дыхание»

Известный российский бодибилдер и фитнес-блогер Вадим Иванов, также известный как Do4a, умер в 37 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале спортсмена.

«Не стало Вадима. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе», — указано в сообщении. Прежде блогер рассказывал, что перенес два инфаркта.

Do4a был одним из наиболее известных популяризаторов бодибилдинга в России. В своем блоге он рассказывал о силовых тренировках и спортивной фармакологии. Позже он создал свой бренд спортивного питания и одежды.

Ранее в Бразилии известный бодибилдер из штата Баия не пережил подготовки к соревнованиям. 35-летний Майлсон Араужо почувствовал себя плохо после возвращения с тренировки. Он успел позвать на помощь мать, которая работает медсестрой. Женщина попыталась реанимировать сына и вызвала скорую, но прибывшие на место медики спасти атлета не смогли.

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